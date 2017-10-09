Памфилова призналась Путину, что она «не волшебница»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отчиталась перед президентом России Владимиром Путиным о прошедших сентябрьских выборах. Она сказала, что на этот раз голосование проходило с минимальным количеством нарушений, а по имеющимся инцидентам выносились самые жесткие решения, сообщает сайт Кремля.
Также она попросила у президента помощи, чтобы подчистить «маленькие хвостики» нарушений после выборов. Путин, в свою очередь, сказал, что поручит СК и прокуратуре расследовать оставшиеся инциденты.
Памфилова выразила надежду на то, что в будущем система изменится таким образом, что в Центральной избирательной комиссии будут работать только лучшие люди, за которыми не будет необходимости следить. «Конечно, я же не чародейка, не волшебница, это очевидно, эти меры длительные, мы ведем системную работу, и быстрых плодов не будет. Но уже многое меняется, уже мы видим результаты», — сказала она.
Ранее волшебником называли бывшего главу Центризбиркома Владимира Чурова, который заявил, что наиболее точно определил явку избирателей на выборах 2011 года. «Вы же волшебник почти», — сказал тогда Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России.
Единый день голосования прошел в России 10 сентября 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».