Экс-участницу телепроекта «Дом-2» Кристину Дерябину избил её бывший молодой человек, который недавно вышел из мест лишения свободы.
Об инциденте сообщила сама девушка, передав порталу Super соответствующее видео. «Сначала это были просто угрозы», — говорит она, демонстрируя поклонникам фингал под глазом. Дерябина попросила помощи у фанатов и просто неравнодушных людей, сказав, что очень боится.
Молодого человека сейчас разыскивает полиция. Пострадавшая написала на него заявление, в котором сообщила об избиении. О причинах конфликта ничего не известно.
Ранее ведущая популярного телепроекта Ольга Бузова ответила на оскорбления музыкального продюсера Виктора Дробыша, который посоветовал ей бросить шоу-бизнес и пойти работать кассиром. Молодая певица заявила, что готова вынести любые обвинения, но порвет любого за своих фанатов.