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09 октября 2017
18:03  09 октября 2017 4

Экс-участницу «Дома-2» избил бывший бойфренд, вышедший из тюрьмы. ВИДЕО

Девушка написала заявление в полицию и попросила помощи у поклонниковФото: Кристина Дерябина, Instagram

Экс-участницу телепроекта «Дом-2» Кристину Дерябину избил её бывший молодой человек, который недавно вышел из мест лишения свободы.

Об инциденте сообщила сама девушка, передав порталу Super соответствующее видео. «Сначала это были просто угрозы», — говорит она, демонстрируя поклонникам фингал под глазом. Дерябина попросила помощи у фанатов и просто неравнодушных людей, сказав, что очень боится.

Молодого человека сейчас разыскивает полиция. Пострадавшая написала на него заявление, в котором сообщила об избиении. О причинах конфликта ничего не известно.

Ранее ведущая популярного телепроекта Ольга Бузова ответила на оскорбления музыкального продюсера Виктора Дробыша, который посоветовал ей бросить шоу-бизнес и пойти работать кассиром. Молодая певица заявила, что готова вынести любые обвинения, но порвет любого за своих фанатов.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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