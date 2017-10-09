Басков ушел со сцены, чтобы «отдохнуть от самого себя». СКАН

Певец Николай Басков сообщил, что берет отпуск, чтобы оценить свое творчество и ответить на важные для себя вопросы. «Мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым!!!» — написал «золотой голос России» в Instagram.
«Иногда нужен шаг назад, чтобы сделать два вперед! Отдых и перезагрузка всем нужна», — написали поклонники артиста в Сети. Они даже порекомендовали артисту совершить паломничество, чтобы разобраться в себе. «Паломничество очень помогает в таких ситуациях», — посоветовал один из подписчиков страницы 40-летнего исполнителя в Instagram.
Ранее Басков и телеведущая Виктория Лопырева за неделю до бракосочетания заявили, что переносят свою свадьбу на неопределенное время. Как заявил Басков в «Прямом эфире» Андрея Малахова, поводом для этого решения стали поминки по его дедушке, который умер много лет назад.