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09 октября 2017
20:29  09 октября 2017 5

Басков ушел со сцены, чтобы «отдохнуть от самого себя». СКАН

Певец хочет, чтобы публика встретила его новымФото: Instagram Николай Басков

Певец Николай Басков сообщил, что берет отпуск, чтобы оценить свое творчество и ответить на важные для себя вопросы. «Мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым!!!» — написал «золотой голос России» в Instagram.

«Иногда нужен шаг назад, чтобы сделать два вперед! Отдых и перезагрузка всем нужна», — написали поклонники артиста в Сети. Они даже порекомендовали артисту совершить паломничество, чтобы разобраться в себе. «Паломничество очень помогает в таких ситуациях», — посоветовал один из подписчиков страницы 40-летнего исполнителя в Instagram.

Ранее Басков и телеведущая Виктория Лопырева за неделю до бракосочетания заявили, что переносят свою свадьбу на неопределенное время. Как заявил Басков в «Прямом эфире» Андрея Малахова, поводом для этого решения стали поминки по его дедушке, который умер много лет назад.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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