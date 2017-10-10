С 18 октября ЯНАО начнет продавать собственные облигации государственного внутреннего займа с гарантированной доходностью в 9,25% годовых. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.
По заявлению пресс-службы, каждый гражданин РФ сможет приобрести ценные бумаги и в течение 5 лет получать стабильную прибыль. Годовая доходность постоянна и не изменится даже в случае дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка России.
«Начисляться проценты по облигациям будут ежеквартально. Забрать свои средства без существенной потери дохода держатели облигаций смогут в любой момент — комиссия банка при досрочном возврате денежных средств варьируется в зависимости от суммы и не превысит 1,5%. Сохранность вложенных в облигации средств обеспечивается бюджетом Ямало-Ненецкого автономного округа. Также округ гарантирует выплаты всем своим имуществом. Эксперты оценивают уровень риска инвестирования в облигации ЯНАО как крайне низкий», — говориться в сообщении пресс-службы.
По словам губернатора Дмитрия Кобылкина, выпуск облигаций ЯНАО является новым финансовым инструментом, который пойдет на пользу как региону, так и населению. «Эти ценные бумаги рентабельнее и выгоднее, чем просто деньги, лежащие на депозите. Я очень хочу, чтобы люди были соучастными с развитием округа, нашими крупными инфраструктурными проектами, которые открывают новые возможности», — заявляет глава региона.
По словам первого заместителя губернатора ЯНАО, директора регионального департамента финансов Альбины Свинцовой, общий объём облигационного выпуска составит 1 млрд рублей. Купить ценные бумаги можно будет до 22 декабря 2017 года. «Этот проект направлен, прежде всего, на воспитание культуры сохранения и инвестирования средств граждан, на стимулирование к осуществлению среднесрочных сбережений. Он позволит вовлечь ямальцев и всех россиян в процесс инвестирования в финансовые инструменты с низким уровнем риска, и одновременно снизить долговую нагрузку на бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщает Альбина Свинцова.
По словам заместителя директора департамента финансов Ольги Медведевой, Приобрести облигации можно будет в отделениях крупнейших банков региона: Запсибкомбанка и Газпромбанка.
Стоит отметить, что номинал облигации — 1 тыс. рублей, а минимальный объем покупки — 30 акций. Для вложения в облигации клиенту достаточной пройти в отделение банка с паспортом, ИНН и открыть лицевой счет. Ценные бумаги являются именными и будут храниться на депозитном счете, что защитит их от хищения, порчи или утери.