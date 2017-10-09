Спецслужбы КНДР предотвратили теракт, целью которого являлся лидер страны Ким Чан Ын. Для устранения руководителя Северной Кореи террористы собирались использовать биологическое и химическое оружие.
«В мае 2017 года была обнаружена и захвачена группа террористов, проникших в нашу страну по приказу ЦРУ США и южнокорейской разведки с целью совершить террористический акт против нашего лидера с применением биологических и химических субстанций», — цитирует «Интерфакс» сообщение северокорейского агентства ЦТАК.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенным Штатам следует готовиться к войне на Корейском полуострове. Мэттис предложил разработку плана военных действий, который впоследствии может быть использован Белым домом, напоминает телеканал 360.