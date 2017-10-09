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10 октября 2017
09 октября 2017
23:38  09 октября 2017 0

В КНДР рассказали о попытке ЦРУ убить Ким Чен Ына химоружием

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Попытка ликвидации Ким Чен Ына потерпела крахФото: depositphotos.com © URA.RU

Спецслужбы КНДР предотвратили теракт, целью которого являлся лидер страны Ким Чан Ын. Для устранения руководителя Северной Кореи террористы собирались использовать биологическое и химическое оружие.

«В мае 2017 года была обнаружена и захвачена группа террористов, проникших в нашу страну по приказу ЦРУ США и южнокорейской разведки с целью совершить террористический акт против нашего лидера с применением биологических и химических субстанций», — цитирует «Интерфакс» сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенным Штатам следует готовиться к войне на Корейском полуострове. Мэттис предложил разработку плана военных действий, который впоследствии может быть использован Белым домом, напоминает телеканал 360.

Сергей Макеев
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