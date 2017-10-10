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07 октября 2017
10:14  10 октября 2017 1

Пермяки восхитились самым опытным гинекологом России. «Ей 94, ходит на каблуках, простуду лечит водкой». ВИДЕО

Свой первый стетоскоп Роза Гавриловна превратила в вазу для цветовФото: скрин видео Telegram-канал MASH

Самый опытный гинеколог России — Роза Гавриловна Скачедуб — живет и до сих пор успешно практикует в Перми. В медицине она проработала 72 года из своих 94-х и только дважды была на больничном.

Розе Гавриловне 94 года, она ежедневно ходит на любимую работу пешком и непременно на каблуках. Секрет своего долголетия доктор не скрывает — постоянное движение и никаких лифтов. А к каблукам за 94 года привыкла: «Я пробовала переходить на другую обувь, но мне некомфортно. Ноги начинают болеть». Простуду самый знаменитый гинеколог Перми лечит народным методом — с помощью водки.

Сейчас на прием к Розе Гавриловне записываются уже дети и внуки ее первых пациентов. «Здоровается со мной женщина и говорит: „А я у вас рожала!“ Ну и сколько моему новорожденному, спрашиваю? „Скоро 60 исполнится!“» — смеется доктор.

«Я вижу её каждое утро идущей на работу. Всегда удивлялась её внешности. В таком возрасте всегда с иголочки, на каблуках и в шляпке. Почему-то сразу подумала, что работник медицины»… 15 лет назад я тоже была у неё, а потом в консультации консультировала врача», — восхищаются в соцсетях горожане. «18 лет назад я лежала на сохранении, а она с обходом приходила к нам в палату и рассказывала, как дольше сохранить женское здоровье. Я ее запомнила, она была очень нарядная, на каблуках. Мне, двадцатидвухлетней, было удивительно видеть женщину ее возраста в такой великолепной форме», — делятся впечатлениями пермячки. И тут же обсуждают, как попасть к Розе Гавриловне на прием.

Алексей Шумов
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