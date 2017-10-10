Госдума планирует отменить северные надбавки

В Госдуме обсудят отмену северных надбавок. Депутаты рассмотрят новую систему компенсации для жителей регионов со сложными климатическими условиями.
Этот вопрос обсудили на заседании нового экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера Госдумы, сообщает «Российская газета». По словам депутатов, систему северных надбавок необходимо отменять из-за массового оттока жителей из северных субъектов России. По данным депутатов, из регионов уезжает в основном молодежь, а это означает, что зона стратегических интересов РФ может оказаться без трудовых ресурсов.
В северных регионах до сих пор действует советская система господдержки жителей, которая, по мнению экспертов и депутатов, вошла в противоречие с реальностью. Вместо надбавок, зависящих от уровня оклада, в Госдуме собираются применить опыт других стран. Например, Канады, где люди получают фиксированные компенсации в зависимости от климатических условий конкретной территории. И топ-менеджеры, и персонал низшего звена будут получать при такой системе одинаковые выплаты в рамках господдержки.
Как ранее сообщало «URA.RU», в 2014 году министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил отменить северные надбавки, а Госдума обсуждала уменьшение региональных коэффициентов. Эти заявления вызвали тогда широкий общественный резонанс — профсоюзы Тюменской области собирали десятки тысяч подписей с просьбой оставить действующую систему.