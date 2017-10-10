{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
11:20  10 октября 2017 0

Госдума планирует отменить северные надбавки

Морозное утро. Курган, зима, мороз, холод
Жителей Российского Севера хотят оставить без доплатФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Госдуме обсудят отмену северных надбавок. Депутаты рассмотрят новую систему компенсации для жителей регионов со сложными климатическими условиями.

Этот вопрос обсудили на заседании нового экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера Госдумы, сообщает «Российская газета». По словам депутатов, систему северных надбавок необходимо отменять из-за массового оттока жителей из северных субъектов России. По данным депутатов, из регионов уезжает в основном молодежь, а это означает, что зона стратегических интересов РФ может оказаться без трудовых ресурсов.

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
В Госдуме хотят поменять систему северных надбавок из-за оттока жителей из регионов со сложным климатом
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В северных регионах до сих пор действует советская система господдержки жителей, которая, по мнению экспертов и депутатов, вошла в противоречие с реальностью. Вместо надбавок, зависящих от уровня оклада, в Госдуме собираются применить опыт других стран. Например, Канады, где люди получают фиксированные компенсации в зависимости от климатических условий конкретной территории. И топ-менеджеры, и персонал низшего звена будут получать при такой системе одинаковые выплаты в рамках господдержки.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2014 году министр труда и соцзащиты Максим Топилин предложил отменить северные надбавки, а Госдума обсуждала уменьшение региональных коэффициентов. Эти заявления вызвали тогда широкий общественный резонанс — профсоюзы Тюменской области собирали десятки тысяч подписей с просьбой оставить действующую систему.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров