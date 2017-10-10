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Главные новости Челябинской области
12:22  10 октября 2017 0

Южноуральский депутат готовит коммунальную катастрофу

Дубровский. Златоуст., редин евгений, жилин вячеслав
Вячеслав Жилин (справа) говорит, что пытается договориться с Маратом АхметгалинымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата горсобрания Златоуста Марата Ахметгалина заподозрили в попытке преднамеренного банкротства своих управляющих организаций во время начала отопительного сезона. Под угрозой разорения оказалось теплоснабжающее муниципальное предприятие, сообщил «URA.RU» высокопоставленный собеседник в администрации третьего по величине города Челябинской области.

Марат Ахметгалин считался близким к мэру Вячеславу Жилину бизнесменом. Депутату аффилированы управляющие многоквартирными домами ООО «Коммунсервис №2» (через давнего партнера, учредителя фирмы Алексея Крутолапова) и ООО «КГХ» (через Айгуль Наргужину). Эти компании с начала года стали копить долги перед ресурсоснабжающими организациями. Например, перед одним только МУП «Коммунальные сети ЗГО» — уже около 90 млн рублей.

«Собираемость коммунальных платежей с населения гораздо выше суммы долга управляющих компаний перед МУП. В результате умышленного создания задолженности, ресурсоснабжающее муниципальное предприятие не может надлежащим образом подготовиться к зимнему сезону, рассчитаться со своими поставщиками газа и электроэнергии. Все это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций», — полагает юрист муниципальных коммунальщиков Дмитрий Сабиров. По его словам, готовится обращение в прокуратуру о преднамеренном банкротстве управляющих компаний.

О подготовке к преднамеренному банкротству говорит множество фактов. Так, в конце 2016 года были созданы организации-дублеры управляющих компаний Ахметгалина: ООО «КГХ» (собственник — зять депутата Денис Чичигин) и ООО «Коммунсервис-2» (фирму учредила Айгуль Наргужина). Обе уже получили лицензии на управление многоквартирными домами в Челябинской области и начали через собрания жильцов переводить на себя фонд одноименных УК.

Златоуст
Златоуст входит в отопительный сезон без провалов. Но, благодаря депутату гордумы, может столкнуться с большими проблемами
Фото: Алена Полозова © URA.RU

Одновременно ООО «ЖЭК №3» (учредитель — Алексей Крутолапов) и ООО «Спецавтоколонна» (учредитель — дочь депутата Ксения Чичигина) подали иски о взыскании небольших долгов к «старым» управляющим компаниям — ООО «КГХ» и на ООО «Коммунсервис №2». Ответчики в суде без разбирательства согласился с требованиями, решения вступило в силу, даже не обжаловалось.

«Одни и те же люди создали организации-дублеры, накопили задолженность перед ними, закрепили долг в суде. И сейчас получили все основания, чтобы обанкротить прежние УК. Активов у ООО „КГХ“ и ООО „Коммунсервис №2“ не имеется, значит, и платить кредиторам-ресурсоснабжающим организациям нечем. МУП буквально ставят на колени перед поставщиками ресурсов — „Челябэнерго“, „НОВАТЭК“. Под угрозой отопительный сезон. Непонятно, за счет чего МУП будет покрывать образовавшиеся долги перед поставщиками», — добавил юрист муниципальных коммунальщиков Дмитрий Сабиров.

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин сообщил, что власти «пытаются договориться» с управляющими компаниями Ахметгалина. «Если УК взялась работать, то надо выполнять обязательства. Они собирают большие деньги и не платят. Сегодня ко мне ресурсоснабжающая организация приедет, будем разговаривать по долгам. Не могу ничего сказать про преднамеренное банкротство. Хотелось бы, чтобы УК платили, и тогда мы бы выполняли поручение губернатора о погашении долгов за ТЭР. Мы пытаемся договориться. Параллельно занимаемся созданием участием управляющих компаний с участием мэрии», — добавил градоначальник.

Марат Ахметгалин называл подозрения в преднамеренном банкротстве его УР «чьей-то фантазией». «Если долги какие-то и есть, то это долги населения», — заявил бизнесмен.

Добавим, что санкция статьи 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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