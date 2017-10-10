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Главные новости Курганской области
12:31  10 октября 2017 0

Курган окутало смогом из-за тлеющей свалки. ФОТО

Курган несколько часов наполняет едкий дымФото сообщества vk.com «ЗАУРАЛЬЕ КОМПАКТНО»

На Курган опустилась пелена смога, а в воздухе пахнет гарью. По словам жителей города, впервые они почувствовали неприятный запах вечером 9 октября, а к утру 10 октября он только усилился.

Фотографиями окутанного дымом города курганцы делятся в социальных сетях. В комментариях не обходится без иронии. «Костры разводят, отопления до сих пор нет в некоторых домах», — шутит пользователь «ВКонтакте» Сергей Фомин.

От смога и запаха гари больше всего страдают жители Заозерного микрорайона
Фото сообщества vk.com «Инцидент | Курган»

Как сказали «URA.RU» в региональном управлении МЧС, причина смога — тлеющие бытовые отходы на Шуховском полигоне. «В ликвидации задействована техника полигона», — уточнила пресс-секретарь ведомства Ольга Сабуркина. В городской администрации оперативный комментарий по ситуации предоставить не смогли.

Ученые призвали курганцев не волноваться. «Белый смог образуется за счет водяного пара, когда идут испарения от мусора, он не вреден. Много токсичных веществ выбрасывается в воздух при горении резины на свалках, но в этом случае дым черный», — пояснил корреспонденту агенства эколог Юрий Мамонтов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что для решения мусорной проблемы в Кургане ждут Ким Чен Ына.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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