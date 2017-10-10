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13:16  10 октября 2017 0

Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о проблемах югорских семей на «Первом канале». ВИДЕО

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Кузнецова держит на контроле трагедию в ХМАОФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пообещала помощь семьям, чьи дети погибли и пострадали в ДТП под Ханты-Мансийском. Об этом детский омбудсмен заявил в программе «Познер» на «Первом канале».

Владимир Познер задал вопрос Кузнецовой об инициативе детского омбудсмена, возникшей после аварии в ХМАО, где погибли 12 человек (в том числе 10 детей). «С 2018 года все автобусы, перевозящие детей, могут быть оборудованы проблесковыми маячками. Что значит — могут быть? А что, могут и не быть оборудованы?» — удивился Познер.

Кузнецова отметила, что решение принимает Министерство транспорта, но предложения омбудсмена в ведомстве услышали. Она также добавила, что семьям пострадавших в этом ДТП детей нужна помощь. «Дети погибли на трассе. Тяжелая ситуация. Более того, ряд неприятных вещей тянется до сих пор. Сейчас у нас есть в том числе обращения по помощи этим детям и семьям. Мы продолжаем за этим следить, и меры будут приняты. И к нам, и в следственный комитет обратились родители», — заявила Анна Кузнецова.

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Как ранее сообщало «URA.RU», 4 декабря 2016 года водитель Раиль Саитханов, управляя грузовым тягачом, на котором находилось буровое оборудование «Башнефтегеофизики», допустил столкновение с автобусом под управлением Марата Зайнуллина, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска. После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем. Погибли 12 человек, из них 10 несовершеннолетних. Еще 13 человек серьезно пострадали.

На скамье подсудимых четверо подозреваемых: водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца транспортной фирмы Александр Сидорук, водитель грузовика Раиль Саитханов, а также директор спортшколы «Сибиряк», в которой занимались попавшие в аварию дети, Ирина Тарасова.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин по время визита в Сургут встретился с родителями погибших и пострадавших детей, после чего потребовал пересмотреть дело, поскольку никто из чиновников, ответственных за безопасность детей, не стал его фигурантом.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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