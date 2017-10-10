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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:38  10 октября 2017 0

Свердловские власти исполнили предвыборное обещание перед промышленниками. Цена вопроса — 3,5 миллиарда рублей

Клипарт. Декабрь. Часть II, товарные вагоны, железнодорожные пути
Наибольшие убытки при отмене льготы понесет РЖДФото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области подготовили законопроект о продлении действующей на территории региона льготы по уплату налога на движимое имущество юридических лиц до 1 января 2019 года.

Как заявил «URA.RU» председатель парламентского комитета по бюджетной политике Владимир Терешков, льгота на очередной год будет предоставлена всем категориям промышленных предприятий, образовательным и иным учреждениям.

Льгота была введена в 2013 году на федеральном уровне сроком на 5 лет, чтобы дать предприятиям возможность модернизировать свои мощности. Благодаря ей свердловские промышленники, в частности, обновили свой парк станков, закупили новый транспорт. Наибольшую выгоду извлекли структуры РЖД, ежегодная экономия которых составила 700 миллионов рублей. Общий объем выпадающих из регионального бюджета доходов достигал 3,5 миллиардов рублей.

Право решать вопрос о продлении льготы на 2018 год федерация предоставила регионам. Споры о возможности принятии соответствующего законопроекта в Свердловской области начались в феврале. Тогда промышленники предупредили, что будут вынуждены оптимизировать возросшие из-за отмены преференции расходы за счет сокращения персонала и снижения зарплат.

В рамках предвыборной кампании врио губернатора Евгений Куйвашев провел ряд консультаций с региональным Союзом промышленников и предпринимателей, в ходе которых назвал два условия сохранения льготы. «Обязательным условием для тех, кто будет получать областную поддержку, является увеличение средней заработной платы, особенно в линейке рабочих и инженерных специальностей. Еще одно условие — высвободившиеся средства должны вкладываться в техническое перевооружение и модернизацию производства», — заявил глава региона. Остальные бизнесмены, при реализации этого сценария, должны были, начиная с 2018 года, уплачивать налог по ставке от 0,9% (налог на трамваи и троллейбусы) до 2,2%. Однако в ходе последующих переговоров свердловские власти отказались от упомянутых условий.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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