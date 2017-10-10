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10 октября 2017
09 октября 2017
13:13  10 октября 2017 0

Во время отпуска Куйвашева вокруг его любимого проекта вспыхнули интриги

Визит Павла Астахова в Центр Образования в Верхней Пышме, астахов павел
Пахомов (указывает рукой) - большой специалист. Ушел, по мнению коллег, из-за аппаратных интригФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Любимый проект свердловского губернатора Евгения Куйвашева — «Уральская инженерная школа» — остался без управленца. Как признался «URA.RU» теперь уже экс-директор «Межрегионального центра компетенций» (одна из структур, реализовывающих проект УИШ) Алексей Пахомов, понедельник, 9 октября, был его последним рабочим днем. Сегодня обязанности директора исполняет замдиректора Николай Десятов.

«В должности директора я действительно проработал последний день. Но „Уральская инженерная школа“ — это большая программа с массой мероприятий, которые взаимосвязаны. Здесь множество учреждений и лиц, которые принимают участие в разных формах реализации программы инженерной школы. Чтобы уйти, надо перестать болеть за развитие промышленности и образовательного процесса, а это совсем не про меня, ведь я с этой программой еще с 2013 года», — объяснил Пахомов, уточнив, что новое место работы в рамках программы уже нашел, но «пока не хотел бы его называть». Директором центра он стал в августе 2016 года.

Уход Пахомова оказался неожиданностью для «Белого дома». В должности заместителя министра образования он снискал репутацию компетентного и неконфликтного профессионала. «Кто-то определенно хочет поставить в центр компетенций своего человека», — предложил версию ухода высокопоставленный член кабмина. Еще месяц назад «URA.RU» застало Пахомова в кабинете вице-губернатора Азата Салихова за обсуждением перспектив технопарка «Университетский». Замглавы региона находится в отпуске до 16 октября, а потому уточнить у него истинные причины ухода подчиненного пока не представляется возможным.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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