14:43 10 октября 2017 1

Алексей Россолов — один из немногих, кто подчиняется напрямую губернатору Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очередной член свердловского кабмина может быть назначен уже в ближайшее время. Согласование в федеральном центре прошел директор свердловского департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов. На сегодня это один из немногих членов правительства, подчиняющийся напрямую губернатору Евгению Куйвашеву и, как считается, один из наиболее близких главе региона людей.

Документы на назначение Россолова были направлены в Москву еще до начала отпуска губернатора. После этого кандидата на должность вызвали в министерство строительства и ЖКХ РФ, где он прошел тестирование и собеседование с главным государственным жилищным инспектором России Андреем Чибисом.

Сам Россолов категорически отказался озвучить результаты экзамена: «Обойдемся без подробностей, я просто прошел согласование в профильном ведомстве — это стандартная процедура, без которой мое назначение на прежнюю должность невозможно. Скоро документы из Москвы вернутся в область и все будет зависеть от решения губернатора — конечную подпись под указом о моем назначении ставит он».