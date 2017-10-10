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10 октября 2017
09 октября 2017
14:57  10 октября 2017 0

Егор Крид встретился со своей бабушкой-парашютисткой в Екатеринбурге. ФОТО

Певец - внучатый племянник Таисии ПчелинцевойФото: страница Егора Крида в Instagram

Певец Егор Крид встретился со своей двоюродной бабушкой, которая живет в Екатеринбурге. Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

«В Екатеринбурге впервые за последние несколько лет встретился с моей двоюродной бабушкой Таей. Тая в день своего 80-летия прыгнула с парашютом. Она каждый день встаёт в 6:30 утра и идёт на свою любимую работу, а также преподаёт в бассейне и садится на шпагат! Мечтает, ставит цели и реализовывает. Тая, Вы для меня огромный пример для подражания. Вот как надо жить. Безумно был рад нашей встрече, отлично поностальгировали. Люблю», — написал внучатый племянник старушки-экстремалки накануне концерта в Екатеринбурге.

Пенсионерка Таисия Пчелинцева живет на Химмаше. В феврале этого года на свой юбилей она спрыгнула с парашютом с высоты 2 400 метров. Такой экстремальный подарок на день рождения ей устроили ее сыновья.

Александр Пономарев
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