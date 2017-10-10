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15:01  10 октября 2017 0

Ямальского педофила отправили в колонию на 12 лет. Извращенец покусился на четырехлетнего сына друзей

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Мужчину отправили в колонию строгого режимаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале 53-летнего извращенца, который домогался спящего малыша, отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Следствие выяснило, что пьяный мужчина 5 февраля этого года в одном из поселков Приуральского района ЯНАО пришел в гости к знакомым. В квартире находился четырехлетний сын хозяев квартиры.

Пьяный гость оказался наедине со спящим мальчиком в одной из комнат, где стал приставать к ребенку, частично его раздев. Он успел приступить к развратным действиям, но его намерения успели прервать хозяева.

Экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина отдавал отчет своим действиям, а позже полностью признал свою вину и начал сотрудничать со следствием, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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