На Ямале 53-летнего извращенца, который домогался спящего малыша, отправили в колонию строгого режима на 12 лет.
Следствие выяснило, что пьяный мужчина 5 февраля этого года в одном из поселков Приуральского района ЯНАО пришел в гости к знакомым. В квартире находился четырехлетний сын хозяев квартиры.
Пьяный гость оказался наедине со спящим мальчиком в одной из комнат, где стал приставать к ребенку, частично его раздев. Он успел приступить к развратным действиям, но его намерения успели прервать хозяева.
Экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина отдавал отчет своим действиям, а позже полностью признал свою вину и начал сотрудничать со следствием, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.