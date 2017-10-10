Зауральцы собирают митинг в поддержку Путина во дворе «нового аварийного дома»

15:25 10 октября 2017 0

Жители микрорайона по улице Автомобилистов в Шадринске организуют акцию Фото: Александр Кадников © URA.RU

Жители Шадринска подали уведомление в администрацию города о проведении митинга в поддержку инициатив президента Владимира Путина. Граждане хотят провести акцию 21 октября во дворе трехэтажного дома по улице Автомобилистов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Организаторы митинга подали два уведомления с разной численностью участников: сначала указали 200 человек, затем 50 человек. Второе заявление поступило во вторник, 10 октября. В пресс-службе мэрии Шадринска отметили, что официальный ответ будет направлен инициаторам акции в среду. «Скорее всего, организаторам предложат другое место проведения митинга — площадку у дворца культуры в Новом поселке, — уточнила начальник информационного-аналитического отдела администрации Шадринска Тамара Петкова. — В Шадринке определены два места для публичных мероприятий граждан. Двор дома не предназначен для проведения митингов».

«Жители дома по улице Автомобилистов решили обратить внимание властей на проблему переселения граждан из ветхих домов в некачественные новостройки, — пояснил „URA.RU“ шадринский активист. — В одном из регионов пришлось экстренно переселять людей, едва успели — дом разрушился. Об этом говорилось по федеральному телеканалу».

В Шадринске жители микрорайона на улице Автомобилистов неоднократно жаловались на качество новых домов: трещины в стенах, протекающие крыши, затопленные подвалы. После того, как проблемы новостроек озвучил региональный ОНФ, «Первый канал» снял сюжет о ситуации в «новом аварийном жилье». По словам шадринцев, один из домов этого микрорайона находится в критическом состоянии.