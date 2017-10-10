{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
07 октября 2017
Главные новости Курганской области
15:25  10 октября 2017 0

Зауральцы собирают митинг в поддержку Путина во дворе «нового аварийного дома»

Дома построенные по программе переселения из ветхого жилья по улице Автомобилистов в городе Шадринск, недвижимость, лужа во дворе, потоп, переселение, дома для переселенцев, трехэтажка
Жители микрорайона по улице Автомобилистов в Шадринске организуют акциюФото: Александр Кадников © URA.RU

Жители Шадринска подали уведомление в администрацию города о проведении митинга в поддержку инициатив президента Владимира Путина. Граждане хотят провести акцию 21 октября во дворе трехэтажного дома по улице Автомобилистов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Организаторы митинга подали два уведомления с разной численностью участников: сначала указали 200 человек, затем 50 человек. Второе заявление поступило во вторник, 10 октября. В пресс-службе мэрии Шадринска отметили, что официальный ответ будет направлен инициаторам акции в среду. «Скорее всего, организаторам предложат другое место проведения митинга — площадку у дворца культуры в Новом поселке, — уточнила начальник информационного-аналитического отдела администрации Шадринска Тамара Петкова. — В Шадринке определены два места для публичных мероприятий граждан. Двор дома не предназначен для проведения митингов».

«Жители дома по улице Автомобилистов решили обратить внимание властей на проблему переселения граждан из ветхих домов в некачественные новостройки, — пояснил „URA.RU“ шадринский активист. — В одном из регионов пришлось экстренно переселять людей, едва успели — дом разрушился. Об этом говорилось по федеральному телеканалу».

В Шадринске жители микрорайона на улице Автомобилистов неоднократно жаловались на качество новых домов: трещины в стенах, протекающие крыши, затопленные подвалы. После того, как проблемы новостроек озвучил региональный ОНФ, «Первый канал» снял сюжет о ситуации в «новом аварийном жилье». По словам шадринцев, один из домов этого микрорайона находится в критическом состоянии.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров