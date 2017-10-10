Глава Чехии предложил России возместить Украине потерю Крыма

Президент Чехии Милош Земан предложил России заплатить Украине за отнятый Крым, чтобы избежать «европейской войны». Об этом он сообщил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По мнению Земана, «Крым — это аннексия, без сомнения», но он называет это «завершенным делом» и подчеркивает, что проблему можно решить деньгами: нефтью, газом или в финансовой форме, пишет «Росбалт».
Политик отметил, что если власти Украины откажутся от подобной компенсации, то начнется «европейская война». «Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — заявил он депутатам.
Крым стал регионом РФ после проведения на полуострове референдума в марте 2014 года. Украина и некоторые европейские страны отказываются принимать референдум законным и называют территорию оккупированной, напоминает «Национальная служба новостей».