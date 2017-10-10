Общественники: пермские власти пожалели денег на благоустройство города

18:16 10 октября 2017 0

Власти пожалели денег на реализацию в Перми проекта от КБ "Стрелка" Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермские общественники возмущены тем, что Пермь не вошла в список 40 городов, где АИЖК и КБ «Стрелка» разработают дизайн-проекты приоритетных общественных пространств. Причем ранее столица Прикамья в список входила, но потом почему-то оттуда пропала. По слухам, это могло произойти потому, что власти посчитали реализацию этого проекта слишком дорогой.

«Вернулась с Форума 100+, где с удивлением узнала, что Пермь не вошла в список 40 городов, где АИЖК и КБ „Стрелка“ разработают дизайн-проекты приоритетных общественных пространств, — пишет на своей страничке в соцсетях президент фонда „Обвинская роза“ Елена Плешкова. — Реализация ряда проектов запланирована до конца 2017 года. На Форуме как раз рассказывали о результатах этой работы в Екатеринбурге и Владивостоке. В работе применялись технологии соучаствующего проектирования, о которых мы говорим уже на протяжении года в переговорах с органами власти, организаторами мероприятий по участию студентов в общественных проектах, и даже подавали заявку на краевой конкурс на проведение воркшопа для работы на Мулянке».

В пресс-службе краевого правительства, а также в мэрии на запрос «URA.RU» о том, почему Пермь пропала из списка городов, с которыми будут работать АИЖК и КБ «Стрелка», пока не ответили. Тем временем в кулуарах уже есть версии, почему так произошло. Источник в кабмине говорит, что реализация проекта АИЖК и КБ «Стрелка» — это слишком дорого, тем более что у пермских властей уже есть приоритетные проекты, которые требуют больших затрат. Например, новое здание галереи и оперного театра.

«Мне очень хочется понять, почему власти решили, что нам не нужен проект АИЖК и „Стрелки“. Пермь опять обделили, и это на фоне того, что наш губернатор часто говорит о необходимости формирования комфортной городской среды», — говорит Елена Плешкова.