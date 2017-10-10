Уральского журналиста избили после интервью о фильме «Матильда»

Уральский журналист Максим Бородин заявил, что на него и его коллегу напали неизвестные и ударили железной трубой по голове. Пострадавший связывает это с тем, что он дал интервью телеканалу «Дождь», в котором говорил о скандальном фильме «Матильда»
«URA.RU» не удалось оперативно взять комментарий у пострадавшего. Его сотовые телефоны недоступны. Сегодня представители «Дождя» приехали в Екатеринбург, чтобы снимать кино о скандале вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Бородин сообщил, что нападение вскоре после интервью вызывает подозрения.
«Давал людям комменты, потом после посиделок во время одного из них получил железной трубой по голове.Искренне верю в гопоту, а не эксремистов. Без Т пишу намеренно. ЗЫ.Сам лично склоняюсь ко второму варианту. Но ты вдруг даешь интервью „Дождю“, а тебя потом урезонивают — как-то не то», — написал он в Facebook.
В переписке на своей странице он отметил, что завтра напишет заявление в полицию по факту нападения.
Ранее в Екатеринбурге православный активист въехал на машине, груженной газовыми баллонами, в крыльцо кинотеатра «Космос», вызвав пожар. Он заявил, что сделал это из-за фильма «Матильда».