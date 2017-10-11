Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

03:45 11 октября 2017 0

Оперный певец не дожил неделю до своего 55-летия ФОТО: bbc.com

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 54 лет. На протяжении последних лет он отчаянно боролся с онкологическим заболеванием.

До 55-го дня рождения Хворостовский не дожил всего неделю. По данным «Утро.ру», Хворостовcкий скончался в своей квартире в Лондоне. Родственники певца пока не подтвердили трагическую новость.

О болезни артиста стало известно в 2015 году, когда ему пришлось отменить несколько концертов из-за проблем со здоровьем. Пройдя курс лечения, Хворостовский вернулся на большую сцену, однако с осени прошлого года он стал выступать все реже.

Хворостовский родился в Красноярске, где позже окончил педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, Хворостовский получил возможность выступать в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинский театр Санкт-Петербурга, московский театр «Новая Опера» и других. С 1994 года певец проживал в Лондоне.