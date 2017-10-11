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11 октября 2017
10 октября 2017
07:22  11 октября 2017 0

Премьер Чехии отчитал президента страны из-за Крыма

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Крым поссорил высокопоставленных чешских политиковФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Предположение президента Чехии Милоша Земана о том, что Москва может компенсировать Киеву потерю Крыма, противоречит внешней политике страны. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

Соботка подчеркнул, что выступление президента Земана в Совете Европы резко противоречит внешней политике Чехии. «Президент не получал никакого мандата от чешского правительства… Чешская Республика уважает международное право. Антироссийские санкции Евросоюза увязаны с реализацией минских соглашений, однако эти договоренности нельзя отменить», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова премьера.

Ранее Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал потерю Украиной Крыма «завершённым делом» и заявил, что Москва компенсирует Киеву полуостров, напоминает RT. На заявление политика резко отреагировали в МИД Украины.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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