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11 октября 2017
10 октября 2017
07:58  11 октября 2017 0

Директор Приморского океанариума уходит в отставку из-за гибели дельфина

Директор океанариума взял на себя ответственность за смерть животногоФото: Pixabay

В Приморье директор океанариума Александр Михайлюк подал в отставку после очередной смерти животного. Руководитель учреждения взял ответственность за гибель дельфина на себя и принял решение уйти с поста, «принимая во внимание общественное мнение».

Причиной гибель самки дельфина стало острое респираторное заболевание, стремительно перешедшее в пневмонию. Нередко бывает, что данная болезнь губит китообразных и в природе, и в искусственной среде обитания. В пресс-службе Приморского океанариума отметили, что для спасения дельфина сделали все возможное. Однако Михайлюк все равно принял решение уйти с поста, в своем заявлении подчеркнув, что общественное мнение «не делает скидок на причины этих событий».

«Разделяя как директор ответственность за все произошедшее в дельфинарии, хочу сказать, что это лишь часть огромного научно-образовательного комплекса „Приморский океанариум“, через который уже прошло более 650 тысяч посетителей», — приводит слова Михайлюка телеканал 360.

Смерть самки дельфина стала далеко не первой подобной трагедией. Еще в сентябре в океанариуме погибла белуха, запутавшаяся в снастях, ранее умерла еще одна белуха, три дельфина-белобочки и сивуч. Недавно из учреждения уволили тренера, избившегоморжа.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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