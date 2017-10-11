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11 октября 2017
10 октября 2017
08:05  11 октября 2017 0

Шакро Молодой на суде отрекся от своего статуса и «воровского общака»

Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, федеральная служба судебных приставов
В Москве начался суд над главным криминальным авторитетом страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник Никулинский райсуд Москвы начал рассматривать уголовное дело российского криминального авторитета вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось полтора десятка его подельников, которых обвиняют в вымогательстве.

На суде прокурор в обвинительном заключении подчеркнул, что Шакро является лидером всей российской организованной преступности, пишет «Коммерсант». Впрочем, сам Калашов заявил суду, что в инкриминируемых преступлениях не участвовал и воровским «общаком» на федеральном уровне, вопреки мнению силовиков, не распоряжался.

В обвинительном заключении указано, что Шакро Молодой разделил подчиненных ему людей на два ЧОПа —«Заслон» и «Защитник», поручив подчиненным оформить соответствующие лицензии. В организациях была соблюдена субординация и все беспрекословно подчинялись своему лидеру, который распределил между ними роли, делил по своему усмотрению «незаконно добытое имущество и денежные средства», а также откладывал деньги в «воровской общак».

Уголовное дело, напомним, было возбуждено в связи с вымогательством взятки у владелицы ресторана Elements Жанны Ким. Давление, в частности, на нее оказывал криминальный авторитет Андрей Кочуйков, руководивший «Заслоном». Но их планы нарушил адвокат Ким, который из наградного пистолета расстрелял у ресторана бойцов Кочуйкова. По обвинению в вымогательстве денег у владелицы ресторана Шакро и Итальянец оказались в СИЗО.

ЧОП «Защитник», которым руководили вице-президент Союза десантников России Батыр Бекмурадов и экс-сотрудник ФСО Александр Голубев, по версии следствия, вымогал уже 10 млн рублей у крупного бизнесмена Льва Гарамова. Сотрудники ФСБ задержали по этому делу обоих руководителей «Защитника» и четырех их подчиненных.

Пока Шакро молодому не предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Как сообщают источники издания, следствие ждет обвинительного приговора по делу о вымогательстве.

Дело Шакро Молодого было передано в суд 15 сентября. В уголовном деле фигурируют 14 участников организованной преступной группы, все они граждане России в возрасте от 29 до 64 лет.

Нина Калинина
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