{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Челябинской области
08:47  11 октября 2017 0

«Пассажиры не пострадают»? В Челябинске ради ШОC и БРИКС полностью снесут аэропорт

Аэропорт. Самолет. Челябинск., аэропорт, челябинск, аэропорт челябинск, баландино
Аэропорт Челябинск снесут "до основания"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южноуральские власти в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС решили снести здание аэропорта Челябинск. Об этом рассказал главный архитектор Челябинска Николай Ющенко.

За два с небольшим года, до старта саммитов ШОС и БРИКС, в Челябинске планируют реконструировать аэропорт. Для этого снесут старые здания и на их месте построят новые. Новый аэропорт будет возводиться по проекту «Текущий металл».

Главному архитектору Николаю Ющенко нравится проект нового аэропорта «Текущий металл»
ФОТО: 74.ru

«Там настолько неудобная планировка, что проектировщики посчитали — дешевле снести существующее здание, чем его реконструировать. Работы разобьют на три этапа. И на протяжении всего строительства аэропорт будет работать, пассажиры не пострадают», — объяснил главный архитектор Челябинска Николай Ющенко в интервью порталу 74.ru.

Помимо реконструкции аэропрорта в городе запланированы строительство конгресс-холла (стоимостью до десяти миллиардов рублей) и благоустройство набережной. К декабрю 2019 года объекты должны быть сданы. Как отметил градостроитель, сейчас ведутся поиски инвесторов и генподрядчиков.

К саммитам ШОС и БРИКС уберут часть наружной рекламы, уличные киоски, а также отремонтируют фасады домов вдоль гостевых маршрутов.

Губернатор очень скрупулёзно относится к этому вопросу, подчеркнул Ющенко.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров