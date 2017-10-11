08:47 11 октября 2017 0

Аэропорт Челябинск снесут "до основания" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южноуральские власти в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС решили снести здание аэропорта Челябинск. Об этом рассказал главный архитектор Челябинска Николай Ющенко.

За два с небольшим года, до старта саммитов ШОС и БРИКС, в Челябинске планируют реконструировать аэропорт. Для этого снесут старые здания и на их месте построят новые. Новый аэропорт будет возводиться по проекту «Текущий металл».

Главному архитектору Николаю Ющенко нравится проект нового аэропорта «Текущий металл» ФОТО: 74.ru

«Там настолько неудобная планировка, что проектировщики посчитали — дешевле снести существующее здание, чем его реконструировать. Работы разобьют на три этапа. И на протяжении всего строительства аэропорт будет работать, пассажиры не пострадают», — объяснил главный архитектор Челябинска Николай Ющенко в интервью порталу 74.ru.

Помимо реконструкции аэропрорта в городе запланированы строительство конгресс-холла (стоимостью до десяти миллиардов рублей) и благоустройство набережной. К декабрю 2019 года объекты должны быть сданы. Как отметил градостроитель, сейчас ведутся поиски инвесторов и генподрядчиков.

К саммитам ШОС и БРИКС уберут часть наружной рекламы, уличные киоски, а также отремонтируют фасады домов вдоль гостевых маршрутов.

Губернатор очень скрупулёзно относится к этому вопросу, подчеркнул Ющенко.