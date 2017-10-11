Установлена личность подозреваемого в нападении на малолетнюю девочку в доме на улице 30 лет Победы в Тюмени. Фотографии возможного преступника, который ранее привлекался к уголовной ответственности в Курганской области, появились в социальных сетях.
Согласно данным полицейской ориентировки (имеется в распоряжении «URA.RU», подозреваемый — 54-летний Игорь Шигаев, проживавший без регистрации на территории Тюменской области в поселке Боровский на улице Титова. Мужчина славянской внешности, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, лицо вытянутое, на щеках ямочки, темные волосы средней длины, имеются залысины. Был одет в черную кожаную куртку до пояса, светло-серую футболку, светло-синие джинсы и светлые кроссовки.
Подозреваемый напал на девочку 2008 года рождения в четвертом подъезде дома 76 по улице 30 лет Победы в Тюмени 9 октября этого года. Мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера, но девочке удалось вырваться и убежать. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут преступника.
Ранее, по данным «URA.RU», этот человек привлекался к уголовной ответственности в Курганской области за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области воздержались от комментариев, отметив, что данным делом занимается Следственное управление СК РФ по Тюменской области. Получить комментарий в пресс-службе СУ СК не удалось.