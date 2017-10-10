Тюменские следователи попросили помощи у горожан в розыске мужчины, который напал на девятилетнюю девочку прямо в подъезде дома. Негодяй успел убежать, но девочка запомнила его лицо, и правоохранители составили фоторобот преступника.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, инцидент произошел днем 9 октября в подъезде дома №76 по улице 30 лет Победы.
Мужчина набросился на девятилетнюю школьницу. К счастью, ребенок сумел вырваться и убежать. Негодяй скрылся, сейчас его ищут полицейские.
Девочка запомнила лицо злодея, на основании ее показаний был составлен портрет мужчины.
Ему примерно 40-45 лет, внешность славянская, рост — около 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, небрит. «Особые приметы: левый глаз размыт», — отметили в СУ СКР.
Одет злодей был в черные брюки и черную куртку.
Если кто-то узнал этого человека либо обладает важной для следствия информацией об этом преступлении, следователи просят позвонить по телефонам: 8 904-491-43-25 или 02, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, улица Шиллера, 44.