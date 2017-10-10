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10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
17:30  10 октября 2017 0

В Тюмени объявился педофил. Приметы негодяя запомнила школьница. ФОТО

Самоубийство. Нижневартовск., оцепление, преступление
Негодяй напал на ребенка прямо в подъездеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменские следователи попросили помощи у горожан в розыске мужчины, который напал на девятилетнюю девочку прямо в подъезде дома. Негодяй успел убежать, но девочка запомнила его лицо, и правоохранители составили фоторобот преступника.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, инцидент произошел днем 9 октября в подъезде дома №76 по улице 30 лет Победы.

Фото: с сайта СУ СКР по Тюменской области

Мужчина набросился на девятилетнюю школьницу. К счастью, ребенок сумел вырваться и убежать. Негодяй скрылся, сейчас его ищут полицейские.

Девочка запомнила лицо злодея, на основании ее показаний был составлен портрет мужчины.

Ему примерно 40-45 лет, внешность славянская, рост — около 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, небрит. «Особые приметы: левый глаз размыт», — отметили в СУ СКР.

Одет злодей был в черные брюки и черную куртку.

Если кто-то узнал этого человека либо обладает важной для следствия информацией об этом преступлении, следователи просят позвонить по телефонам: 8 904-491-43-25 или 02, либо обращаться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, улица Шиллера, 44.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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