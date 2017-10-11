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11 октября 2017
12:26  11 октября 2017 0

В магазине Стерлигова уволили продавщицу, угостившую квасом гея

Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, стерлигов герман
Стерлигов давно известен как ненавистник геевФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кирове продавщицу магазина крестьянских продуктов Германа Стерлигова уволили за то, что она оказала услуги гомосексуалу. Об этом сообщается в официальной группе магазина во «ВКонтакте».

«Продавщицу, МРАЗЬ, которая угостила квасом … [гомосексуалиста — прим. ред.], зашедшего в магазин Германа Стерлигова на Вятке, вышвырнули из магазина 24 сентября сего года», — гласит сообщение в паблике. Дальше идет предупреждение всем последующим продавцам, что, если они будут обслуживать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, их будут «вышвыривать на дорогу пинком под зад». «… [гомосексуалистам — прим. ред.] вход запрещен!» — подводят черту авторы поста.

Запись стала одной из самых просматриваемых в группе. За сутки на нее обратили внимание 6,7 тысячи человек, более чем 200 пользователям она понравилась. Кстати, в группе это не первый пост, посвященный ненависти к гомосексуалам. Например, 2 октября здесь появилась запись о том, что вход для геев в магазин Стерлигова в Санкт-Петербурге запрещен, а вот депутат Госдумы Виталий Милонов не является гомосексуалом, поэтому ему здесь всегда рады.

Герман Стерлигов — известный с 90-х годов предприниматель-миллионер. Сейчас СМИ позиционируют его как православного земледельца. За последнее время он прославился тем, что открыл в Санкт-Петербурге продуктовый магазин, в котором продает хлеб ценой от 550 рублей до 3,2 тысяч рублей. В интервью «URA.RU» бизнесмен рассказывал, как относится к американскому президенту США Дональду Трампу, почему ждет мирового апофеоза 23 октября и не всем продает свой хлеб.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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