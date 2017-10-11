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11 октября 2017
14:00  11 октября 2017 0

Вербовщик террористов продавал в Екатеринбурге шаурму. ВИДЕО

Вербовщик замаскировался под торговца шаурмойФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Оперативники свердловского НЦБ Интерпол вместе с коллегами из УФСБ по Свердловской области задержали двух иностранцев, обвиняемых в тяжких преступлениях. Речь идет о 33-летней гражданке Узбекистана Рахмановой, арестованной по запросу Грузи, и и 19-летнем гражданине Таджикистана Буриеве, находившемся в розыске у себя на родине.

По данным Интерпола Буриев на родине состоял в террористической преступной группировке, а сбежав в Россию, в Москве вел вербовку среди мусульман для участия в джихаде против неверных. Перебравшись в Екатеринбург, молодой человек законспирировался, устроившись работать торговцем шаурмой.

«Женщина проживала в городе Батуми, где торговала своими землячками, оказывавшими сексуальные услуги. При этом организовала убийство одной из них как нежелательной свидетельницы», — рассказал Андрей Черников, начальник отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области.

Оба задержанных уже арестованы, и вскоре они будут экстрадированы в Грузию и Таджикистан.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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