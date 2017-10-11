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Главные новости Тюменской области
15:02  11 октября 2017 0

Опять! Тюменцев на сутки оставят без воды

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, кран, смеситель, душ, термостат
Воду отключат на суткиФото: Pixabay.com

Тюменцев вновь на сутки оставят без воды. На этот раз отключение коснется нескольких десятков домов в районе ЖК «Плеханово» и ЖК «Москва». Причиной станет подключение нового жилого комплекса к городской системе водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе компании «Тюмень Водоканал», с 10:00 12 октября (четверг) до 10:00 13 октября (пятница) воду отключат полностью в ЖК «Плеханово» и ЖК «Москва, а также в населенных пунктах: Плеханово, Учхоз и в дачных сообществах в районе поселка Метелево.

Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканал»

Перебои с водой вплоть до отключения заметят жители домов, которые находятся в границах от объездной дороги (Закалужчская — Федюнинского) до Транссибирской магистрали (проходящей вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ), между улицами Московский тракт и улицей Монтажников, а также в границах улиц Интернациональной — Новосибирской — Московский тракт.

Такие меры связаны с подключением новостроек ЖК «Москва» к системе водоснабжения. В «Тюмень Водоканале» заверили, что все УК, ТСЖ и организации, попавшие в зону отключения, были заранее поставлены в известность.

Застройщиком ЖК «Москва», по информации на сайте жилого комплекса, выступает компания «Сибстройсервис». По данным из открытых источников, единственным акционером и гендиректором компании выступает Василий Юрочкин.

Ранее «Тюмень Водоканал» оставил без воды крупный район города на сутки из-за подключения нового канализационного коллектора, через который идет до 10% всех городских стоков. В компании объяснили, что без таких мер выполнить работы по замене ветхой части коллектора на новую было невозможно.

Валерий Дорофеев
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