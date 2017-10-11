Всемирно известная модель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк, отказалась от каблуков и макияжа в повседневной жизни после рождения дочки. На прогулку с маленькой Леей она выходит в кроссовках, футболке и спортивных штанах.
Накануне в Лос-Анджелесе фотографы сняли модель на прогулке. Ирина качает свою дочурку на качелях, носит на руках, а также ходит по магазинам.
Ранее Ирина Шейк появилась в роскошном платье с откровенным декольте на ледовом шоу Intimissimi on ice в итальянской Вероне. Шейк показала всем свою идеальную фигуру. Напомним, что в марте Ирина родила дочь от американского актера Брэдли Купера.