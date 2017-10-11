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Главные новости Челябинской области
14:12  11 октября 2017 0

В трико и без макияжа: Ирина Шейк попала в кадр на прогулке с маленькой дочкой. ФОТО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Ирина Шейк., шейк ирина
Ирина Шейк не делает макияж и прическу, когда гуляет с дочерьюФото: Flickr

Всемирно известная модель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк, отказалась от каблуков и макияжа в повседневной жизни после рождения дочки. На прогулку с маленькой Леей она выходит в кроссовках, футболке и спортивных штанах.

Накануне в Лос-Анджелесе фотографы сняли модель на прогулке. Ирина качает свою дочурку на качелях, носит на руках, а также ходит по магазинам.

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Фото: Соцсети

Ранее Ирина Шейк появилась в роскошном платье с откровенным декольте на ледовом шоу Intimissimi on ice в итальянской Вероне. Шейк показала всем свою идеальную фигуру. Напомним, что в марте Ирина родила дочь от американского актера Брэдли Купера.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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