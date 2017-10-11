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Главные новости Челябинской области
14:56  11 октября 2017 0

Челябинский хоккеист, насмерть сбивший гаишника, объявлен в федеральный розыск. ФОТО

Хоккеист бросил машину и убежал в поляФото: 1obl.ru

25-летний челябинский хоккеист Егор Александрин из любительской команды «Колос» объявлен в федеральный розыск. Молодой человек сбежал с места ДТП после того, как сбил на автомобиле инспектора ГИБДД. Об этом сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Егор Александрин в Чебаркуле сбил инспектора ГИБДД в тот момент, когда полицейский пытался его остановить. Подняв автоинспектора на капот своего наглухо затонированного ВАЗа-2101, хоккеист провез его около километра, вилял и сумел скинуть его на дорогу. Позже Александрин бросил свой автомобиль и сбежал в поля. Инцидент произошел 30 сентября.

Инспектора Ярослава Власова с открытой черепно-мозговой травмой поместили в Челябинскую областную клиническую больницу. Была сделана операция, но через несколько дней полицейский скончался.

По данным МВД, Александрин Егор Эдуардович, 1992 года рождения, на вид ростом 165—170 см, спортивного плотного телосложения, волосы короткие, большой нос и темные глаза. Был одет в темно-синюю куртку, темную вязаную шапку, спортивные темные штаны и белые кроссовки.

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Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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