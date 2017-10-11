Президент Туркменистана подарил Путину нового друга в честь именин. ФОТО, ВИДЕО

В Сочи на встрече лидеров России и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный в честь прошедшего дня рождения.
«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», — цитирует Life президента Туркменистана.
Президенту России 7 октября исполнилось 65 лет. С праздником его поздравили по телефону главы 11 государств. Кроме того в его адрес поступило множество телеграмм от зарубежных лидеров.
Видео: RT
Владимиру Путину уже не раз дарили животных и другие оригинальные подарки. К юбилею российского лидера «URA.RU» предлагало читателям угадать, какие необычные презенты получал президент.