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11 октября 2017
15:07  11 октября 2017 2

Президент Туркменистана подарил Путину нового друга в честь именин. ФОТО, ВИДЕО

Российский лидер был рад подаркуФото: Михаил Метцель/ТАСС

В Сочи на встрече лидеров России и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный в честь прошедшего дня рождения.

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», — цитирует Life президента Туркменистана.

Президенту России 7 октября исполнилось 65 лет. С праздником его поздравили по телефону главы 11 государств. Кроме того в его адрес поступило множество телеграмм от зарубежных лидеров.

Видео: RT

Фото: Telegram-канал «Полный П»

Владимиру Путину уже не раз дарили животных и другие оригинальные подарки. К юбилею российского лидера «URA.RU» предлагало читателям угадать, какие необычные презенты получал президент.

Виктор Жуков
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