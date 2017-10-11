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11 октября 2017
15:34  11 октября 2017 0

Американских дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела России

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Эксперт считает, что американских дипломатов слишком много в РФФото: depositphotos.com © URA.RU
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Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что сотрудники американских дипведомств вмешиваются во внутренние дела России.

Ранее в МИД РФ заявили, что соответствующая ответная мера на действия США обсуждается в ведомстве.

По словам Бакланова, сложно объяснить «страсть американцев» к содержанию такого количества дипломатов и персонала в России. Эксперт считает, что для «скромного» уровня торгово-экономических контактов между Москвой и Вашингтоном не нужно столько сотрудников.

В интервью RT Бакланов предположил, что некоторые американские дипломаты могут заниматься «вопросами вмешательства» во внутреннюю политику России. По мнению эксперта, МИД РФ не следует «стесняться» противодействовать влиянию на свои внутренние дела.

Виктор Жуков
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