Американских дипломатов обвинили во вмешательстве во внутренние дела России

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов считает, что сотрудники американских дипведомств вмешиваются во внутренние дела России.
Ранее в МИД РФ заявили, что соответствующая ответная мера на действия США обсуждается в ведомстве.
По словам Бакланова, сложно объяснить «страсть американцев» к содержанию такого количества дипломатов и персонала в России. Эксперт считает, что для «скромного» уровня торгово-экономических контактов между Москвой и Вашингтоном не нужно столько сотрудников.
В интервью RT Бакланов предположил, что некоторые американские дипломаты могут заниматься «вопросами вмешательства» во внутреннюю политику России. По мнению эксперта, МИД РФ не следует «стесняться» противодействовать влиянию на свои внутренние дела.