Хирурги спасли зрение участнику СВО, удалив из глазницы осколок пули

В Жуковскую больницу 25 ноября 2025 года обратился 45-летний участник специальной военной операции с жалобами на боль в глазу. Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии обнаружили в глазнице пациента инородное тело — осколок пули. Хирурги провели операцию и спасли мужчине зрение.

«Подмосковные врачи вытащили осколок пули из глазницы бойца СВО. <...> Осколок пули застрял в верхней части лица и „блуждал“ по глазнице», — сообщил MK.RU. Выяснилось, что попал осколок туда в результате тяжелого осколочного ранения в голову год назад.

Тогда пуля снайпера попала в лицо, оставив несколько пробоин в шлеме и бронежилете. После восстановления он вернулся в строй, но спустя время забытый осколок напомнил о себе. «Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии оперативно обследовали пациента и обнаружили в глазнице инородное тело. Это был осколок, который блуждал по орбите и грозил пациенту потерей зрения», — отмечает издание.

