Лавров объяснил, когда Россия откажется от мирного плана США по Украине

Лавров рассказал, почему Россия может отказться от плана США по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация в отношениях между Россией и США может измениться, если из плана президента США Дональда Трампа будут исключены договоренности, достигнутые на российско-американской встрече в Анкоридже (Аляска). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — подчеркнул министр на совместной пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Беларуси. Трансляцию вел МИД РФ в своем telegram-канале.

Лавров отметил, что ключевые положения плана Трампа базируются на пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Москва приветствует эти принципы.

Продолжение после рекламы

Ранее СМИ рассказали о «тайном» плане США по разрешению конфликта на Украине. Киевские и европейские чиновники пришли в ужас, узнав о его существовании. В ЕС возмутились, что при разработке проекта по урегулированию не были приглашены представители союза и Украины.

Вскоре в Женеве были организованы переговоры между США и Украиной, по проекту мирного плана. Стороны охарактеризовали встречу как продуктивную. Необходимо согласовать еще несколько спорных вопросов.

План Трампа, который изначально состоял из 28 пунктов, сократился до 19. Из него, например, исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов.