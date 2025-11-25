Минпромторг изучает возможность отсрочки уплаты утильсбора

С 1 декабря в России начнут действовать обновленные правила расчета утильсбора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минпромторг РФ изучает возможность предоставления отсрочки по уплате утилизационного сбора в 2026 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов.

«Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей — это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году», — сказал Каримов в ходе круглого стола в Совете Федерации. Трансляция проходила на официальном сайте палаты. В настоящее время Минпромторг совместно с Минфином работает над разработкой необходимой нормативной правовой базы для реализации механизма отсрочки.

Утилизационный сбор — это налог, который обязаны уплачивать производители и импортеры за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Отечественным производителям утилизационный сбор впоследствии компенсируется государством. Размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

