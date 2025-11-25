Минпромторг изучает возможность отсрочки уплаты утильсбора
С 1 декабря в России начнут действовать обновленные правила расчета утильсбора
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Минпромторг РФ изучает возможность предоставления отсрочки по уплате утилизационного сбора в 2026 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов.
«Одна из важных мер, это уже традиционная вещь для наших локализованных производителей — это отсрочка уплаты утилизационного сбора. Этот вопрос, я думаю, будет также сегодня обсуждаться, но мы рассчитываем реализовать этот механизм в следующем году», — сказал Каримов в ходе круглого стола в Совете Федерации. Трансляция проходила на официальном сайте палаты. В настоящее время Минпромторг совместно с Минфином работает над разработкой необходимой нормативной правовой базы для реализации механизма отсрочки.
Утилизационный сбор — это налог, который обязаны уплачивать производители и импортеры за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Отечественным производителям утилизационный сбор впоследствии компенсируется государством. Размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
С 1 декабря в России начнут действовать обновленные правила расчета утильсбора для легковых автомобилей. Размер базовой ставки утилизационного сбора будет определяться с учетом типа и объема двигателя транспортного средства. Кроме того, будет применяться прогрессивная шкала коэффициентов, учитывающая мощность автомобиля. При этом для граждан, которые ввозят автомобили мощностью до 160 лошадиных сил для личных нужд, будут сохранены льготные условия. Автовладельцы, оплатившие утилизационный сбор до вступления новых правил в силу, не будут затронуты изменениями.
