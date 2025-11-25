Логотип РИА URA.RU
Друг Дроздова раскрыл правду о здоровье ведущего

Близкий друг Дроздова заявил, что у телеведущего нет онкологии
25 ноября 2025 в 16:13
Дроздов ведет активный для его возраста образ жизни

Дроздов ведет активный для его возраста образ жизни

Фото: Агентство «Москва»

Художник Константин Мирошник, друг Николая Дроздова, сообщил, что у ведущего нет никаких заболеваний. Мирошник подчеркнул: о предполагаемых недугах Дроздова его близкие узнают только из средств массовой информации. В настоящее время Николай Дроздов пребывает на даче и занимается научной работой.

«Николай Николаевич не болеет ничем, у него ничего нет. Он сейчас находится на даче и бегает на второй этаж, потом на первый, каждое утро делает гимнастику и зарядку. Я вчера с ним разговаривал, все хорошо», — рассказал Мирошник «Абзацу». Он также добавил, что Дроздов готовится к лекциям и работает над историей первого космонавта в мире Юрия Гагарина.

Ранее в СМИ появилась информация, что легендарному телеведущему Николаю Дроздову удалось достичь ремиссии после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году врачи обнаружили у него рак предстательной железы. Сейчас 88-летний Дроздов проходит курс реабилитации. Он активно занимается спортом, следит за питанием и не пьет никакие лекарства.

