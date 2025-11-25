Украина ударила по международному нефтепроводу в Новороссийске: последствия самой массированной атаки на юг РФ
В результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали четыре человека
Этой ночью Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдалась в Геленджике и Новороссийске.
В последнем, предварительно, повреждения получили семь многоквартирных и столько же частных домов. Четыре человека пострадали. Кроме того, в результате ночного удара БПЛА был поврежден корпус Морского терминала КТК. Подробнее о последствиях атаки ВСУ на юг России — в материале URA.RU.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Удар по нефтепроводу
В ночь на 25 ноября Новороссийск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Один из дронов поразил административный корпус Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). В пресс-службе компании отметили, что это то не первое нападение на объекты КТК.
Ранее атакам подвергались городской офис терминала и ключевая насосная станция «Кропоткинская». После объявления тревоги персонал терминала был оперативно эвакуирован, поэтому на самом объекте пострадавших нет. Однако в целях безопасности грузовые операции по отгрузке нефти были приостановлены.
Семь поврежденных зданий и четверо пострадавших
В самом Новороссийске, по предварительным данным, обломки сбитых дронов повредили не менее семи многоквартирных домов и несколько частных. В результате четыре человека получили осколочные ранения средней и легкой тяжести. Все они были госпитализированы, и им оказывается необходимая медицинская помощь. Для жителей двух пострадавших домов был развернут временный пункт размещения в одной из городских школ.
Пожар в селе Мысхако и взлом системы оповещения
Также в пригороде Новороссийска, селе Мысхако, обломок беспилотника попал в пятиэтажный дом, вызвав пожар в одной из квартир. Огонь удалось оперативно ликвидировать, поэтому обошлось без жертв. Помимо этого, минувшей ночью в городе произошел сбой в системе оповещения, вызванный, по словам властей, хакерской атакой. Из-за этого жители слышали ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях.
Что известно о ситуации в Краснодарском крае
Удары затронули не только Новороссийск. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, эта атака стала одной из самых продолжительных и массированных за последнее время. Всего в регионе пострадали шесть человек, а повреждения получили не менее 20 жилых домов в пяти разных муниципалитетах.
В Геленджике, в селе Кабардинка, от осколков дрона пострадал один мужчина — его госпитализировали. Также там повреждены два частных дома. В одном из них из-за падения обломков БПЛА произошел пожар площадью 300 квадратных метров.
В Туапсе произошло возгорание на крыше многоквартирного дома. Пожар был быстро локализован, жильцы не пострадали. Легкое осколочное ранение получил охранник рядом стоящего учреждения. Ему оказали помощь на месте.
Незначительные повреждения зданий были зафиксированы и в Краснодаре, а также в частном доме в Динском районе. Губернатор поручил местным властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим и оперативно начать оценку ущерба.
