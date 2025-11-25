Украина ударила по международному нефтепроводу в Новороссийске: последствия самой массированной атаки на юг РФ

В результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали четыре человека Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Этой ночью Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак беспилотников со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдалась в Геленджике и Новороссийске.

В последнем, предварительно, повреждения получили семь многоквартирных и столько же частных домов. Четыре человека пострадали. Кроме того, в результате ночного удара БПЛА был поврежден корпус Морского терминала КТК. Подробнее о последствиях атаки ВСУ на юг России — в материале URA.RU.

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск

Удар по нефтепроводу

В ночь на 25 ноября Новороссийск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Один из дронов поразил административный корпус Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). В пресс-службе компании отметили, что это то не первое нападение на объекты КТК.

Ранее атакам подвергались городской офис терминала и ключевая насосная станция «Кропоткинская». После объявления тревоги персонал терминала был оперативно эвакуирован, поэтому на самом объекте пострадавших нет. Однако в целях безопасности грузовые операции по отгрузке нефти были приостановлены.

Семь поврежденных зданий и четверо пострадавших

В самом Новороссийске, по предварительным данным, обломки сбитых дронов повредили не менее семи многоквартирных домов и несколько частных. В результате четыре человека получили осколочные ранения средней и легкой тяжести. Все они были госпитализированы, и им оказывается необходимая медицинская помощь. Для жителей двух пострадавших домов был развернут временный пункт размещения в одной из городских школ.

Пожар в селе Мысхако и взлом системы оповещения

Также в пригороде Новороссийска, селе Мысхако, обломок беспилотника попал в пятиэтажный дом, вызвав пожар в одной из квартир. Огонь удалось оперативно ликвидировать, поэтому обошлось без жертв. Помимо этого, минувшей ночью в городе произошел сбой в системе оповещения, вызванный, по словам властей, хакерской атакой. Из-за этого жители слышали ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях.

Что известно о ситуации в Краснодарском крае

Удары затронули не только Новороссийск. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, эта атака стала одной из самых продолжительных и массированных за последнее время. Всего в регионе пострадали шесть человек, а повреждения получили не менее 20 жилых домов в пяти разных муниципалитетах.

В Геленджике, в селе Кабардинка, от осколков дрона пострадал один мужчина — его госпитализировали. Также там повреждены два частных дома. В одном из них из-за падения обломков БПЛА произошел пожар площадью 300 квадратных метров.

В Туапсе произошло возгорание на крыше многоквартирного дома. Пожар был быстро локализован, жильцы не пострадали. Легкое осколочное ранение получил охранник рядом стоящего учреждения. Ему оказали помощь на месте.