Основательница Wildberries написала письмо Набиуллиной: спор банков и маркетплейсов набирает обороты

Татьяна Ким считает, что ограничения маркетплейсов навредят бизнесу в целом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Все больше представителей бизнеса стали активно включаться в конфликт вокруг скидок между маркетплейсами и банками. Утром, 25 ноября крупнейшие объединения предпринимателей направляли письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не ограничивать ретейлерам программы лояльности. Не осталась в стороне и основательница Wildberries Татьяна Ким, ответившая на критику онлайн-магазинов открытым письмом. Как разворачивается скидочная война в настоящий момент и кто в ней участвует — в материале URA.RU.

Ким написала открытое письмо с претензиями

Неравная борьба

Основательница Wildberries Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Центрального банка, правительства и Федерального собрания, в котором ответила на критику со стороны крупнейших банков и предостерегла от последствий запрета на персонализированные скидки. В первую очередь она считает абсурдными обвинения банков в адрес маркетплейсов, которые, с их слов, мешают конкуренции.

Татьяна Ким и другие представители ретейлеров выступают за персонализированные скидки Фото: URA.RU

Ким напомнила, что те пять банков, выступившие с критикой ретейлеров, за девять месяцев 2025 года «накопили колоссальную чистую прибыль» в размере 1,93 трлн рублей. В то же время совокупный результат торговых площадок, относящиеся к маркетплейсам («ВБ Банк», «Озон Банк», «Яндекс Банк»), а также экосистемного МТС Банка составил около 79 млрд рублей. Таким образом, подытожила Ким, финансовый ресурс банковской пятерки превышает возможности маркетплейсов и МТС более чем в 24 раза, что опровергает тезис о невозможности для банков конкурировать, считает основательница Wildberries.

У банков уже есть все необходимое

Основательница Wildberries также уточнила, что банки уже обладают всеми необходимыми инструментами для рыночной борьбы. Абсолютно для всех российских банков, отмечает она, уже сегодня существует возможность настраивать повышенный кешбэк за покупки на маркетплейсах, формируя для потребителя альтернативное предложение. Однако, по ее словам, примеров таких программ лояльности — единицы, и носят они зачастую краткосрочный характер.

Борьба с маркетплейсами грозит бизнесу стагнацией

Ким опровергает и прозвучавшие обвинения в адрес малого бизнеса. Она напоминает, что малые и средние предприниматели, легально применяющие специальные налоговые режимы, не являются преступниками, и отмечает, что ее компания первой в присоединилась к налоговому мониторингу ФНС. По ее мнению, реальная цель банков — не справедливость, а желание снизить собственные затраты на кешбэки, сохранить комиссионные доходы и устранить растущих конкурентов в лице маркетплейсов. Она предупреждает, что искусственное ограничение их работы приведет к стагнации российского бизнеса, разгону инфляции и ухудшению конкурентной среды, нанося удар по миллиону предпринимателей, для которых цифровые платформы являются ключевым каналом сбыта.

Wildberries против Грефа

Центробанк и крупнейшие российские банки против персональных скидок от маркетплейсов Фото: URA.RU

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что сегодня маркетплейсы находятся вне налоговой конкуренции, а скидки на товары, которые они предоставляют, идут в счет налогоплательщиков. По его подчетам, объем недоплаченных маркетплейсами налогов в 2025 году оценивается в 1,5 трлн руб. Тогда же он призвал маркетплейсы «показать свою эффективность в честной конкуренции».

В ответ на это в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ заявили, что скидка является прямой выгодой потребителя, а не доходом торговой площадки, соответственно, платить с нее налоги невозможно. Так в компании ответили на слова главы «Сбера» Германа Грефа, который заявил о неуплате маркетплейсами налогов за счет скидок.

Ассоциации российского бизнеса выступили с обращением

Главы шести объединений предпринимателей также направили письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы путем запрета их программ лояльности. Бизнесмены опасаются, что под видом «равного доступа» игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ в целом.

По мнению предпринимателей, для многих из них финансовые организации маркетплейсов — единственный способ получить средства на развитие. Документ подписали руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) и другие представители бизнеса.

Сама Набиуллина встала на сторону банков и обратилась к министру экономики Максиму Решетникову. Она предлагает ограничить деятельность маркетплейсов на финансовом рынке, а именно устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты.

С чего все началось

Вячеслав Володин пока не прокомментировал скандал вокруг скидок Фото: URA.RU

До этого Набиуллина заявила, что регулятор сейчас обсуждает способы, которые позволят конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы. Начать ЦБ планирует с запрета практики установки разных цен в зависимости от того, какое средство платежа используется.