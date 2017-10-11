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Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:44  11 октября 2017 0

В Екатеринбурге на трамвайной остановке задержали пьяного с ружьем. ФОТО

Горожане сообщили в полицию о вооруженном человеке на остановкеФото: yandex.ru

Полицейские задержали пьяного екатеринбуржца, о котором им сообщили бдительные граждане. Мужчина с охотничьим ружьем в руках пришел на трамвайную остановку «Вторчермет». По словам очевидцев, он вошел с оружием в салон подошедшего трамвая, после чего горожане стали звонить в полицию.

Мужчина 1991 года рождения был доставлен в дежурную часть ОВД, на момент задержания он был сильно пьян. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «URA.RU» уточнили, что ружье оказалось не заряжено, оружие направлено на исследование.

Пока мужчина в силу своего состояния не способен разговаривать, поэтому опросить его и выяснить причину выходки пока не удалось.

Человек с ружьем был пьян
Фото: группа ВК «ЧП, ДТП, криминал Екб | ЕКАТЕРИНБУРГ В ЭФИРЕ»

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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