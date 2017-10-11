В Екатеринбурге на трамвайной остановке задержали пьяного с ружьем. ФОТО

Полицейские задержали пьяного екатеринбуржца, о котором им сообщили бдительные граждане. Мужчина с охотничьим ружьем в руках пришел на трамвайную остановку «Вторчермет». По словам очевидцев, он вошел с оружием в салон подошедшего трамвая, после чего горожане стали звонить в полицию.
Мужчина 1991 года рождения был доставлен в дежурную часть ОВД, на момент задержания он был сильно пьян. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «URA.RU» уточнили, что ружье оказалось не заряжено, оружие направлено на исследование.
Пока мужчина в силу своего состояния не способен разговаривать, поэтому опросить его и выяснить причину выходки пока не удалось.