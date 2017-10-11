Курентзис оказался в Перми популярнее Земфиры и Radiohead

19:48 11 октября 2017 0

В Перми практически невозможно попасть на концерт с участием знаменитого дирижера Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми практически невозможно попасть на концерт с участием дирижера Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna. Билеты на такие мероприятия раскупают в день начала продаж буквально за пару часов. В среду, 11 октября, стартовали продажи билетов на концерт оркестра с участием знаменитости, который должен пройти 20 декабря.

Несмотря на то, что мероприятие состоится в будний день, билеты были раскуплены буквально за пару часов. Не осталось даже дорогостоящих мест в партере и в первых рядах. Как пояснили в отделе продаж пермского театра оперы и балета, билеты на концерт 20 декабря стоили от 100 рублей до восьми тысяч рублей. Вместимость зала — 843 места.

Источник «URA.RU» в театре отметил, что подобная ситуация с концертами и постановками, на которых дирижирует Теодор Курентзис, практически постоянная в течение последних пары лет. Поклонники отмечают, что на редкого исполнителя так сложно достать билеты. «Я на концерты много езжу. Такой ажиотаж, когда надо караулить билеты и покупать при старте продаж, мало на кого. «На Radiohead точно, на Земфиру — и то на нее обычно мгновенно раскупают Москву, а в провинции можно все-таки найти», — говорит жительница Екатеринбурга Елена, которая так и не смогла купить билет на декабрьский концерт Курентзиса и Musikaeterna.

Художественный руководитель пермского оперного Теодор Курентзис является один из наиболее известных и популярных дирижеров современности. Весной 2017 года Курентзис подписал контракт со знаменитым германским SWR Orchestra — он станет его главным дирижером в новом сезоне. В этом году он также открыл мировой музыкальный форум в Зальцбурге. В сопровождении оркестра и хора MusicAeterna он исполнил «Реквием» Моцарта и оперу «Милосердие Тита» и произвел настоящий фурор. Австрийские СМИ назвали его яркой вспышкой и исключительным явлением.

Буквально недавно Курентзис и MusicAeterna вернулись из европейского турне и в скором времени снова уезжают на гастроли по городам Европы, поэтому в Перми его сейчас застать трудно.