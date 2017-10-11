21:50 11 октября 2017 0

В дорогостоящем препарате нуждаются порядка ста зауральских детей и подростков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители больных диабетом детей жалуются, что в Курганской области закончился инсулин «Тресиба», который обязаны выдавать по рецепту бесплатно. Как сообщила «URA.RU» руководитель диабетического общества Зауралья Наталья Воробьева, жизненно важный для детей препарат не могут получить несколько семей из Кургана и Шадринска.

«Боюсь представить, что будет дальше! Закупку инсулина не проводили, а это значит, что на объявление торгов и прочие процедуры потребуется еще не меньше месяца. И главный эндокринолог области еще в сентябре на заседании общественного совета при департаменте здравоохранения признал, что инсулина нет», — пояснила Наталья Воробьева.

Перебои с закупкой препарата в области происходят не первый раз. «Ситуация повторяется из года в год. Но если раньше дефицит препарата как-то закрывали, перераспределяя средства, то в этот раз ситуация сложнее», — говорит Воробьева. За помощью она решила обратиться к главному федеральному инспектору Александру Кирсанову. «Нужно как-то решать эту проблему с несвоевременными закупками: инсулин необходим больным детям каждый день!» — отметилаона. Также от организации было направлено два письма на имя губернатора Курганской области и спикера облдумы Дмитрия Фролова по поводу складывающейся ситуации с инсулином. До сегодняшнего дня ответа общественница не получила.

Возмущена ситуацией мама больного подростка Евгения Лобанова, которая не может получить один из двух видов инсулина, назначенного для лечения ее ребенка, по рецепту. «В телефонном разговоре с одной из пациенток, получающей инсулин „Тресиба“, главный эндокринолог Николай Плотников сказал, что две недели, а то и месяц препарата точно не будет, а потом закупят. Он заявил, что мы „достали его с этой темой“ и бросил трубку», — рассказала Евгения корреспонденту «URA.RU».

Препарат стоит в аптеке 7500 рублей, для многих семей это неподъемный расход. «Дети-диабетики, находящиеся на инвалидности, относятся к федеральным льготникам, число детей известно. Деньги на закупку препарата выделяются из федерального бюджета. Куда они уходят?» — недоумевают родители. Если препарат не предоставят через десять дней, женщине придется обратиться в прокуратуру. «Неужели нельзя организовать работу так, чтобы препарата всегда всем хватало, чтобы нам не дергать прокуроров? А вести переписки с лечебными учреждениями и департаментом здравоохранения по поводу разъяснения причин перебоев с инсулином нет времени, так как этот препарат необходим больному каждый день, ведь от этого зависит его жизнь», — заключила Евгения.

«URA.RU» направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.