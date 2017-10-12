08:29 12 октября 2017 0

В таком доме в окружении VIP-соседей живут обычные озерские врачи Фото и видео: читатели "URA.RU"

Жители челябинского ЗАТО Озерск возмущены молчанием властей об инциденте с обрушением стены в детской поликлинике. Главврач Евгений Фомин продолжает спокойно работать и жить в особняке за 25 млн рублей, сообщили «URA.RU» горожане, приславшие фото и видео дома медика.

Несущая стена и потолочные перекрытия рухнули в детской поликлинике Озерска 21 сентября. Руководство больницы сначала опровергало информацию об этом. Затем инцидент признали, но заявили, что так и нужно было по плану реконструкции помещений. Зачем понадобилось сносить несущую стену и потолочное перекрытие- на эти и другие вопросы вскоре отвечать перестали. «Есть подозрение, что-либо при реконструкции были нарушены условия проекта, либо его не было — работали неквалифицированные люди», — предположил один из местных чиновников. При этом он подчеркнул, что центральная медико-санитарная часть №71, к которой относится детская поликлиника, находится в прямом подчинении Федеральному медико-биологическому агентству. Поэтому главврач Евгений Фомин не отчитывается ни перед мэрией, ни перед горсобранием, ни перед градообразующим ПО «Маяк».

Депутат Госдумы Владимир Бурматов подтвердил, что даже ему не удается выяснить причины происшествия. Поэтому он обратился к прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву с просьбой провести проверку инцидента. «К счастью, никто не пострадал. Но, чтобы не было угрозы жизни и здоровью детей, просто необходимо выяснить, что произошло: имели ли рабочие должную квалификацию, чтобы ремонтировать детскую поликлинику и есть ли проект реконструкции помещений», — объяснил парламентарий.

1/5 Фото: читатель URA.RU

Местные жители рассказывают, что начальник центральной медико-санитарной части ФМБА Евгений Фомин всю жизнь работал в больнице. Он работал простым анастезиологом. Но когда женился на дочке директора [градообразующего предприятия] ПО «Маяк» Виталия Садовникова, карьера пошла в гору, дослужился до главврача. «У нас есть так называемый „Клуб полковников“, куда входят руководители всех силовых структур. Главврач, естественно, лечит людей в погонах и их родственников. И они, как в том фильме, как бы придподзакрывают глаза на закупки лекарств в екатеринбургской фирме, вероятно, по сильно завышенной стоимости. Не спрашивают, откуда у врача деньги на особняк, который только самые крупные бизнесмены могут себе позволить», — отмечает нашему агентству на условиях анонимности один из местных депутатов.

Фото и видео, снятые, видимо, с квадрокоптера, горожане прислали в редакцию «URA.RU». На кадрах запечатлен большой земельный участок с особняком, в котором крыша выполнена почему-то наполовину из темной черепицы, наполовину — из светлой. «Даже на зарплату главврача вряд ли можно было купить этот дом. Особняк с огромным участком расположен в элитном микрорайоне в центре города рядом с озером. Его примерная стоимость — около 25 млн рублей. Фомин купил две квартиры в Питере, оформленные на дочь-студентку. Одна из них — больше 80 квадратных метров. Сам он ездит на „Камри“ и ведет роскошный образ жизни вместе с соседями-олигархами», — говорит местный житель.

Согласно сведений о доходах и имуществе, официально опубликованных главврачом, в год он зарабатывает 2,6 млн рублей (200 тыс. рублей в месяц). У него в собственности 17,5 соток земли, дом площадью 350 квадратных метров. На участке расположено еще несколько построек. Один только гараж — 51 квадратный метр по площади сопоставим с небольшой двухкомнатной квартирой. Если особняк действительно стоит 25 млн рублей, то для его покупки Фомину пришлось бы копить как минимум 10 лет. А жить только на зарплату супруги — 27 тыс. рублей в месяц (327 тыс. рублей в год). Правда, этого бы все равно не хватило на квартиры в Санкт-Петербурге и дорогие иномарки.

«Благодаря „Клубу полковников“, Фомин неприкасаем. Говорят, на него четырежды пытались заводить дело, но каждый раз за него заступались покровители», — полагает собеседник из Озерска.

Взять комментарий у Евгений Фомина не удалось. По телефону приемной сказали, что его нет на месте.