00:24 12 октября 2017 0

Следователи считают, что фигуранты выводили средства через подконтрольный ведомству ФГУП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и начальник правового управления ведомства Борис Едидин на период следствия останутся под подпиской о невыезде. Руководитель аппарата РКН Александр Весельчаков решением суда помещен под домашний арест.

Таким образом, Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте лишь частично, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. По информации информагентства, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в связи с выводом средств Роскомнадзора через одно из подконтрольных ведомству федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

По информации канала «Дождь», речь идет о ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр»): там якобы уже прошли обыски связанные с данным уголовным делом. Среди сотрудников ФГУП «нашлись „мертвые души“, на которые списывались расходы». Борис Едидин, как сообщается, должен был возглавить ФГУП, однако этого не произошло в связи с уголовным делом и обысками.

Напомним, всех троих чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее писало «URA.RU», решение об избрании меры пресечения в отношении Ампелонского, Едидина и Весельчакова принималось еще 5 октября, однако ни СКР, ни Роскомнадзор официально ситуацию никак не комментирует.