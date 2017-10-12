Сотрудников администрации Сургута пересадят со служебных автомобилей на такси. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
По расчетам чиновников, замена служебных автомобилей на такси позволит мэрии сэкономить порядка 40 млн рублей в год. «Речь не только о сокращении расходов. Речь в том числе и о развитии такой востребованной у сургутян услуги, как такси. В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40 процентов ответили тогда, что минимум раз в неделю пользуются этой услугой. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, мы считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это», — заявил глава города Вадим Шувалов.
Предполагается, что автопарк администрации будет продан, однако мэрия сохранит служебные автомобили чиновников высшего звена, например Audi A8 для Вадима Шувалова, а также другие машины класса люкс, которыми пользуются его заместители. Добавим, фирму такси выберут на конкурсе. Будет разработано специальное техническое задание, согласно которому участвовать в тендере смогут только избранные таксомоторные компании.