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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
12:53  12 октября 2017 0

Мэр Сургута ради экономии продаст машины подчиненных, а свою Audi A8 оставит. ФОТО

Тур Шувалова по соц.объектам. Сургут, Шувалов Вадим
Автопарк мэрии Сургута сократят до минимума - Audi A8 мэра Сургута оставятФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудников администрации Сургута пересадят со служебных автомобилей на такси. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

По расчетам чиновников, замена служебных автомобилей на такси позволит мэрии сэкономить порядка 40 млн рублей в год. «Речь не только о сокращении расходов. Речь в том числе и о развитии такой востребованной у сургутян услуги, как такси. В конце июня мы проводили соответствующий опрос, в нем приняло участие более тысячи человек, и более 40 процентов ответили тогда, что минимум раз в неделю пользуются этой услугой. Наша задача — способствовать цивилизованному развитию данного рынка, мы считаем, что отказ от служебного автотранспорта направлен в том числе и на это», — заявил глава города Вадим Шувалов.

Предполагается, что автопарк администрации будет продан, однако мэрия сохранит служебные автомобили чиновников высшего звена, например Audi A8 для Вадима Шувалова, а также другие машины класса люкс, которыми пользуются его заместители. Добавим, фирму такси выберут на конкурсе. Будет разработано специальное техническое задание, согласно которому участвовать в тендере смогут только избранные таксомоторные компании.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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