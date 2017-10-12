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Главные новости Курганской области
11:59  12 октября 2017 0

Силовики заблокировали телефон известного уральского правозащитника

Ямпольская Елена Челябинск, телефон, мобильный, прослушка
Правозащитник из Шадринска лишился номера из-за системы УФСИНФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Номер телефон правозащитника из Шадринска Александра Андрюкова оказался заблокированным по требованию УФСИН России по Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщил сам правозащитник.

В службе техподдержки клиентов МТС Андрюкову назвали причину блокировки, а за разъяснениями посоветовали обратиться в УФСИН. Гражданский омбудсмен возмущен действиями оператора: «Мой основной рабочий номер, который знают коллеги-правозащитники из других регионов, а также депутаты, заблокировали без предупреждения. Какие могут быть основания? Считаю, что это связано с моей профессиональной деятельностью», — отметил он в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

По словам начальника пресс-службы регионального УФСИН Руслана Бурсина, в этом случае произошло недоразумение: «На территории исправительного учреждения запрещено пользоваться сотовой связью. Автоматическая система пилингует сигнал, составляются списки номеров и передаются оператору для блокировки. У нас есть соглашение с оператором, система отлажена и действует давно. По-видимому, телефон правозащитника, оставленный на КПП, также был запилингован и попал в этот список. Бывает, что система регистрирует звонки, сделанные рядом с колонией». Сотрудники УФСИН пообещали направить оператору информацию об исключении номера правозащитника из списка.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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