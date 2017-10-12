Номер телефон правозащитника из Шадринска Александра Андрюкова оказался заблокированным по требованию УФСИН России по Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщил сам правозащитник.
В службе техподдержки клиентов МТС Андрюкову назвали причину блокировки, а за разъяснениями посоветовали обратиться в УФСИН. Гражданский омбудсмен возмущен действиями оператора: «Мой основной рабочий номер, который знают коллеги-правозащитники из других регионов, а также депутаты, заблокировали без предупреждения. Какие могут быть основания? Считаю, что это связано с моей профессиональной деятельностью», — отметил он в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
По словам начальника пресс-службы регионального УФСИН Руслана Бурсина, в этом случае произошло недоразумение: «На территории исправительного учреждения запрещено пользоваться сотовой связью. Автоматическая система пилингует сигнал, составляются списки номеров и передаются оператору для блокировки. У нас есть соглашение с оператором, система отлажена и действует давно. По-видимому, телефон правозащитника, оставленный на КПП, также был запилингован и попал в этот список. Бывает, что система регистрирует звонки, сделанные рядом с колонией». Сотрудники УФСИН пообещали направить оператору информацию об исключении номера правозащитника из списка.