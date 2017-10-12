На суде по делу Улюкаева показали видео, как министр брал взятку

14:00 12 октября 2017 0

Алексею Улюкаеву пришлось смотреть со стороны, как он брал взятку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заседании Замоскворецкого районного суда Москвы по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева показали видео передачи ему взятки. Также на суде прослушали аудиозапись телефонного разговора Сечина и Улюкаева, во время которого они договариваются о встрече в офисе «Роснефти».

На видео Сечин спрашивает у кого-то, точно ли знает Улюкаев, куда ему нужно приехать. После того, как министр подъехал к гаражу «Роснефти», Сечин отдал своим подчиненным распоряжение приготовить чай, сообщает телеканал «Дождь». На кадрах, показанных в суде, было видно что рядом с гаражом стояла сумка, которую Улюкаев берет сразу после своего приезда. Предположительно, именно в ней и находились два млн долларов, предназначенные для взятки.

В суде также прослушали аудиозапись телефонного разговора Сечина и Улюкаева, которые договаривались о встрече в офисе «Роснефти», сообщает Life.ru. Улюкаев и Сечин договариваются о времени встречи, на которой, предположительно, и произошла передача взятки, а также говорят о некой поездке в Рим. В конце записи слышно, как глава «Роснефти» говорит: «Обнимаю!»

По предположению следствия, Улюкаев вымогал взятку у Сечина во время саммита БРИКС в индийском Гоа, играя в бильярд. Улюкаев показал главе «Роснефти» жест — указательный и средний палец, намекая на взятку в два миллиона. Улюкаев отрицает свою вину и настаивает в суде на том, что дело против него «сфабриковано».