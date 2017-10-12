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12 октября 2017
Главные новости Москвы
14:19  12 октября 2017 0

Испанские ученые нашли эффективное средство для похудения

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Ученые обнаружили белок, который мешает людям похудетьФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые испанского Наццентра исследований сердечно-сосудистых заболеваний обнаружили в организме людей, страдающих ожирением, большое количество белков MKK6, которые мешают сжиганию лишних калорий. Открытие ученых может способствовать разработке эффективного лекарства против лишнего веса.

Специалисты пояснили, что больше количество белков MKK6 блокирует трансформацию белого жира в бурый, который отвечает за сжигание жиров в человеческом организме, пишет информагентство Nation News со ссылкой на испанские СМИ.

В данный момент микробиологи проводят тестовую проверку своего открытия на лабораторных животных. Если результаты экспериментов будут успешными, то люди смогут получить новые эффективные лекарства от ожирения, добавляет телеканал 360.

Нина Калинина
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