14:49 12 октября 2017 0

Мисс ФК "Урал" Мария Панина рискнула подняться на самый верх трибуны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители Центрального стадиона в Екатеринбурге ответили на критику российской и западной прессы и провели экскурсию по арене для свердловских болельщиков. «URA.RU» вместе с ними побывало на обходе и поставило эксперимент, развенчало главные мифы о спортивном объекте и узнало о реальных проблемах.

Центральный стадион в Екатеринбурге реконструируется к Чемпионату мира по футболу 2018 года. По планам «Екатеринбург-Арену» сдадут к 31 декабря 2017 года, но ее уже активно обсуждают в иностранных СМИ, например, The Telegraph признал Центральный одним из самых странных в мире. Все дело в разборных трибунах, которые оказались за чашей стадиона. А в соцсетях уже не первый месяц витает миф, что с этих трибун ничего не видно из-за высоты, острого угла конструкции и крыши, которая оказывается прямо перед глазами зрителей.

Временная трибуна достигает высоты в 43 метра, при том, что высота самого стадиона — 45 метров. Впечатлительные участники обхода испуганно охали, когда поднимались на верхние ряды. Отсюда можно разглядеть крыши соседних зданий. А от пропасти людей отделяют только металлические поручни. «Я боюсь, здесь очень страшно», — сказала мисс ФК «Урал» Мария Панина.

1/9 Фасад Центрального стадиона перекрасили в серый цвет вместо желтого. Но строители утверждают, что изначально, арена и была такой, просто в советское время ее красили такой краской, которая имелась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты «URA.RU» пошли на эксперимент и взяли с собой футбольный мяч. По задумке, один участник начал с ним играть внизу на кромке поля (на газон администрация не пускает), а матерых уральских болельщиков мы отправили на самый верх временной трибуны. Оттуда любители футбола должны были разглядеть мяч и потом поделиться эмоциями. Кстати мяч мы специально выбрали оранжевого цвета — его плохо видно на чистом газоне, а значит задача серьезно усложнялась.

Параллельно мы снимали вид с трибуны на видео. Хотя на записи почти не видно мяча и даже игрока, но вживую болельщики наблюдали за его действиями без проблем. При этом любитель футбола Алексей отметил, что на верхних рядах из виду пропадает табло на противоположной стороне, а еще его смутила конструкция кресел.

«Вид открывается очень хороший. Мяч даже оранжевый было хорошо видно. Единственное, мне показалось, что конструкция кресел очень хлипкая. Если я подпрыгну, закричу „Го-о-о-л!“ и упаду своим весом обратно, то, скорее всего, сиденье сломается. Да и вандалы могут над ним поработать», — сказал «URA.RU» Алексей.

Второй болельщик Сергей также поделился с журналистом агентства, что без проблем разглядел мяч на поле. Его больше смущает то, как будет выглядеть стадион после сноса временных трибун. «Не будет ли здесь такой „трубы“, вдруг будет большой сквозняк», — сказал «URA.RU» болельщик.

Руководитель стройплощадки Игорь Кунгурцев пояснил, что если разборные трибуны уберут после Чемпионата мира, то «окна» в фасаде закроют тем же материалом, из которого выполнена арена.