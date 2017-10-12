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12 октября 2017
Главные новости Москвы
14:55  12 октября 2017 0

АвтоВАЗ отзывает 20 тысяч автомобилей из-за досадной недоработки

Форум
Владельцам обещают все переделать за счет призводителяФото: Владимир Андреев © URA.RU

По требованию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) АвтоВАЗ вынужден объявить об отзыве 19 668 автомобилей Lada XRAY, произведенных начиная с февраля 2016 года.

Специалисты Росстандарта обнаружили, что у данной модели существует высокая вероятность перетирания жгута проводов мотора о край аккумуляторной площадки. В связи с этим необходимо провести небольшую модернизацию

Владельцам всех отзываемых автомобилей необходимо связаться с дилерским центром АвтоВАЗА и записаться проведения специальных работ. Для устранения проблемы специалисты приклеят специальный защитный уплотнитель на кромку аккумуляторной площадки, что позволит избежать перетирания проводов. Все работы проводятся бесплатно.

Как напоминает издание «Экономика сегодня», высокий хэтчбек Lada XRAY является одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Машина построена на базе платформы В0.

Игорь Чукреев
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